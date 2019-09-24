فيسبوك تستثمر في "تحويل الأفكار إلى أوامر" للتحكم بالأجهزة

أعلنت شركة فيسبوك استحواذها على شركة "CTRL-Labs" التي تطور برمجيات تتيح للإنسان التحكم بالأجهزة المختلفة بمجرد التفكير.

ووفق تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" فإن صفقة الاستحواذ تقدر ما بين 500 – 1000 مليون دولار.

وتعد شركة "CTRL-Labs" من الشركات الريادية الناشئة وتأسست قبل نحو أربعة أعوام ولديها عشرات الموظفين واستطاعت جمع عشرات ملايين الدولارات.

وتعتمد تكنولوجيا الشركة على تطوير سوار إلكتروني يستطيع التعرف على الأوامر التي تفكر فيها وترغب من الأجهزة الموجودة حولك تنفيذها، وكل ذلك من دون الضغط على أي كبسة زر أو إعطاء أوامر صوتية.

وتطمح "CTRL-Labs" إلى أن تطور في مراحل لاحقة أجهزة ذكية قابلة للارتداء للتحكم بالأجهزة الأخرى، مثل تطوير نظارات الواقع المعزز للتحكم بجهاز الحاسوب من دون الضغط على لوحة تحكم، إذ تصبح أفكارك لوحة للتحكم في الأجهزة المختلفة.

وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن فيسبوك تطمح منذ عام 2017 للتعمق أكثر في التكنولوجيا التي تستطيع ترجمة الأفكار في العقل البشري على شاشات الحواسيب.

وقال أندرو بوسورث، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الواقع الافتراضي والواقع المعزز في شركة فيسبوك، في منشور على حسابه، إن الشركة تطمح لجعل المستخدمين يتحكمون في أجهزتهم باعتبارها امتدادا طبيعيا لحركتهم. إذ إن السوار الإلكتروني سيقوم بقراءة الإشارات العصبية المتعلقة بتحريك العضلات من أجل إتمام مهام معينة ويرسل بها إشارات مباشرة للأجهزة من دون التحرك.

وأضاف أن السوار الإلكتروني سيكون أشبه بجهاز فك تشفير لإشارات الأعصاب وترجمتها للأجهزة المختلفة من أجل إتمام المهام المطلوبة منها، إذ ستتمكن من مشاركة صورة مع صديقك بمجرد التفكير بالأمر، أو بمجرد أن تنوي القيام به.