فيسبوك تشدد قوانين البث الحي

أعلن موقع "فيسبوك" الجمعة أنه سيشدد قواعد البث الحي ردا على استخدام الخدمة لنشر وقائع الاعتداء الدامي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا قبل أسبوعين.

وقام عنصري أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض بفتح النيران على المصلين في المسجدين وقتل 50 شخصا في 15 آذار/مارس.

ونقل وقائع المجزرة في بث مباشر على فيسبوك، في فيديو شوهد خلاله وهو يستهدف المصلين الواحد تلو الآخر ويجهز على المصابين والناجين الذين يحاولون الفرار.

وقالت المديرة التشغيلية في فيسبوك شيريل ساندبرغ إن كثيرا من الناس "طرحوا تساؤلات محقة بشأن الكيفية التي تم من خلالها استخدام المنصات الإلكترونية مثل فيسبوك لنشر المقاطع المصورة المروعة للاعتداء".

وتابعت "في ضوء الهجوم الإرهابي، سنتخذ ثلاث خطوات: تعزيز قواعد استخدام البث الحي في فيسبوك واتخاذ خطوات إضافية لمواجهة الكراهية على منصتنا ودعم المجتمع في نيوزيلندا".

ويعمل فيسبوك أيضا على منع المستخدمين الذي سبق وانتهكوا القواعد المجتمعية على الشبكة من استخدام البث الحي الخاص بها، وفق ساندبرغ.

وقرر عملاق التواصل الاجتماعي الاستثمار في تحسين برنامج يحدد بسرعة النسخ المعدلة من الفيديوهات والصور العنيفة لمنع انتشارها على المنصة.

وقالت ساندبيرغ "فيما تمت مشاركة الفيديو الأصلي لاعتداء نيوزيلندا في بث حي، انتشر هذا الفيديو بشكل أساسي عبر إعادة مشاركته من الناس وتعديله لجعل مهمة أنظمتنا في حجبه أصعب".