فيسبوك تعلن مشاكلها على تويتر

قالت شركة "فيسبوك" الثلاثاء إن مستخدميها يواجهون مشكلات في الوصول إلى موقعها وتطبيقاتها الأخرى مثل إنستغرام، من دون توضيح سبب ذلك.

وغردت فيسبوك على تويتر "نعرف أن البعض يواجهون مشكلات في الوصول إلى حزمة تطبيقات فيسبوك، نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وتعد هذه المرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين التي تؤدي مشاكل تقنية إلى عرقلة الدخول لموقع فيسبوك.

وأظهر موقع المراقبة المستقلة "داون ديتيكتور" خريطة تشير إلى انقطاع خدمات فيسبوك في معظم أرجاء العالم خصوصا في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.

ولم تقدم فيسبوك سببا أو تفاصيل عن هذه المشكلات، وتعرضت الشركة، التي تدير منصة مشاركة الصور إنستغرام وتطبيقي واتس آب وماسنجر للرسائل، لضغوط كبيرة في الأسابيع الأخيرة بسبب تعاملها مع حملات المعلومات الخاطئة.

ولدى فيسبوك نحو 2.2 مليار مستخدم عبر العالم.