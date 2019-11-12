فيسبوك تكشف عن نظام دفع جديد عبر تطبيقاتها

أعلنت فيسبوك، الثلاثاء، أنها تعمل على دمج النظام الخاص بعمليات الدفع على الشبكة الاجتماعية مع التطبيقات التابعة للشركة.

وقالت نائبة رئيس التسوق والتجارة في فيسبوك، ديبورا ليو، إن نظام دفع موحد هو "فيسبوك باي" (Facebook Pay)، سيتولى المعاملات المالية من مدفوعات أو تبرعات عبر مسنجر أو انستغرام أو واتساب أو المنصة الرئيسية للشبكة الاجتماعية.

وأضافت أن الناس يستخدمون بالفعل المدفوعات عبر تطبيقات فيسبوك من أجل التسوق والتبرع لقضايا مختلفة ولإرسال أموال إلى بعضهم البعض، وتابعت أن "فيسبوك باي" سيسهل هذه المعاملات مع تأمين المعلومات الدفع الخاصة بالمستخدمين وحمايتها.

ويوفر "فيسبوك باي" نظاما واحدا خلف الكواليس للربط بين المعاملات المالية وحماية البيانات مثل أرقام بطاقات الائتمان أو عناوين التسليم الخاصة بمستخدمي مختلف تطبيقات الشبكة الاجتماعية، وفق الشركة.

وستبدأ الخدمة الموحدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لجامعي التبرعات، وللراغبين بشراء التذاكر، فضلا عن إرسال المال من شخص إلى أخر عبر مسنجر، إضافة إلى مختلف المشتريات على فيسبوك، وفقا لما أشارت إليه ليو.

وقالت ليو: "مع مرور الوقت، نخطط لجلب فيسبوك باي إلى المزيد من الأشخاص والأماكن، بما في ذلك للاستخدام عبر إنستغرام وواتساب".

وفي الوقت الراهن، تتم المدفوعات في تطبيقات فيسبوك بالشراكة مع "PayPal" و"Stripe" وغيرهما من المنصات المختصة في المعاملات المالية عبر الإنترنت، وهي منفصلة عن محفظة "Calibra" الرقمية التي يجري تطويرها لتعمل على حفظ وتوثيق المعاملات الخاصة بعملة "Libra" الرقمية التي اقترحتها فيسبوك.

وقالت ليو إن "فيسبوك باي هو جزء من عملنا المستمر لجعل التجارة أكثر موائمة والوصول إليها أسهل وآمن للأشخاص على تطبيقاتنا".

وأضافت "نعتقد أنه يمكننا مساعدة الشركات على النمو وتمكين الناس في كل مكان من شراء وبيع الأشياء عبر الإنترنت".

وتواجه العملة الرقمية المخططة لفيسبوك معارضة شديدة من صناع القرار حول العالم.