فيسبوك تلغي ثلاثة مليارات حساب وهمي

أعلنت شركة فيسبوك الخميس أنها تمكنت من إلغاء أكثر من ثلاثة مليارات حساب وهمي في فترة ستة أشهر.

وقالت فيسبوك في تقرير إن الحسابات الوهمية ألغيت للفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وحتى آذار/ مارس 2019.

وهذا الرقم يعادل ضعف عدد الحسابات الوهمية التي ألغيت خلال الشهور الستة السابقة لهذه الفترة.

لكن تقرير فيسبوك لم يكشف عن عدد الحسابات الوهمية التي لم تتمكن الشركة من إلغائها.

وأضافت شركة فيسبوك أن معظم الحسابات الوهمية تحجب "في غضون دقائق" من إنشائها، قبل أن يراها أحد ويبلغ الشركة عنها.

وتعكس زيادة الأعداد حجم التحدي الذي يواجه موقع التواصل الاجتماعي العملاق في إلغاء الحسابات التي تنتجها أجهزة الحاسب الآلي لنشر رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها أو أنباء مزيفة أو أي مواد أخرى مخالفة.

وكما تتحسن أدوات تعقب فيسبوك، كذلك تزداد جهود أولئك الذين يصنعون تلك الحسابات الوهمية.

ويبلغ عدد مستخدمي موقع فيسبوك النشطين شهريا 2.4 مليار مستخدما، ومعظم الحسابات الوهمية لا تظهر في هذا الإحصاء، ورغم ذلك تقدر الشركة أن خمسة في المئة من حساباتها الشهرية النشطة وهمية.