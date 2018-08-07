فيسبوك تنفي طلب بيانات المستخدمين من البنوك

نفت شركة فيسبوك سعيها للحصول على بيانات التعاملات المالية للمستخدمين.

وقالت الشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة الاثنين إنها تتعاون مع البنوك وشركات الائتمان في ما يتعلق بخدمة العملاء وإدارة الحسابات عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لها "مثلما تفعل كثير من الشركات الرقمية التي لها أنشطة تجارة إلكترونية".

وأضافت فيسبوك إن أية بيانات بنكية حصلت عليها من المستخدمين عبر "ماسنجر"، لم يتم استخدامها لأغراض إعلانية.

وجاءت تصريحات الشركة بعد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت فيه إن فيسبوك طلبت من بنوك أميركية بيانات بطاقات الائتمان والحسابات البنكية لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي لتقديم خدمات بنكية لهم.

وقالت مصادر للصحيفة الأميركية إن فيسبوك تنوي طرح خدمة تفقد الحسابات البنكية لمستخدمي منصتها ضمن خدمات أخرى مقترحة.