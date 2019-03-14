فيسبوك تواجه 'الأربعاء الأسود'

تجري النيابة العامة الفيدرالية تحقيقا جنائيا حول صفقات بيانات فيسبوك مع شركات تكنولوجيا معلومات.

وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد طلبت هيئة محلفين سجلات تتعلق بشركة مصنعة لأجهزة خلوية متورطة في شراكة مع فيسبوك لجمع بيانات المستخدمين.

وردت فيسبوك التي تواجه مشكلات في تطبيقاتها من خلال تويتر على تقرير الصحيفة بالتأكيد أنها تتعاون بجدية مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالتحقيق وتم تقديم شهادة وأجابت الشركة عن جميع الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع.

الأربعاء أيضا، توقف فيسبوك وإنستغرام عن العمل فيما شكا مستخدمون من خلل في خدمات واتساب.

وكان باستطاعة المستخدمين فتح التطبيق مع عدم القدرة على إرسال أو استقبال الرسائل، كما لم يتح لهم التطبيق النشر على حساباتهم.

تجسس تبادلي؟

وقالت منظمة "الخصوصية الدولية" البريطانية إن تطبيقات شهيرة على هواتف أندرويد لا تزال ترسل معطيات إلى موقع فيسبوك بمجرد فتحها، حتى وإن كان المستخدم لا يمتلك حسابا في فيسبوك على الإطلاق.

ومن بين هذه التطبيقات Yelpو Indeed إضافة إلى تطبيقات أخرى دينية خاصة بمسلمين ومسيحيين.

وحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، اشتكى مستخدمون لهواتف سامسونغ من عدم قدرتهم على حذف التطبيق في الأجهزة التي يملكونها.

ومؤخرا، ألمانيا أمرت شركة فيسبوك بكبح ممارسات جمع البيانات بعد قرار مفاده أن أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم استغلت هيمنتها على السوق في جمع معلومات بشأن مستخدمين دون علمهم أو موافقتهم.