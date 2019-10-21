فيسبوك خارج القائمة.. أغلى 10 علامات تجارية في العالم

كشف تقرير جديد عن أفضل العلامات التجارية في العالم لعام 2019 بحسب قيمتها، والتي استحوذت فيها شركات التكنولوجيا على خمس مراتب من بين العلامات التجارية العشر ذات القيمة الأعلى في العالم.

ووفق تقرير "إنتربراند" الذي يصدر للمرة العشرين، فإن شركة "آبل" الأميركية لا تزال تمتلك العلامة التجارية الأعلى في العالم، حيث تبلغ قيمتها 234 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9 في المئة عن التقرير السابق.

وسيطرت "آبل" و"غوغل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" على المراتب الأربع الأولى، فيما جاءت شركة "كوكاكولا" في المرتبة الخامسة.

واللافت في تقرير 2019 خروج شركة فيسبوك من قائمة أكبر 10 علامات تجارية، إذ تراجعت من المرتبة التاسعة في تقرير 2018، لتصبح في المرتبة 14 بعد أن تراجعت قيمة علامتها التجارية إلى نحو 40 مليار دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية حول العالم أكثر من 2.1 تريليون دولار بارتفاع نسبته 5.7 في المئة عن 2018.

ودخلت شركات مثل "أوبر" في المرتبة 87 و"لينكدإن" في المرتبة 98 و"ديل" إلى المرتبة 63 ضمن قائمة الـ 100 .

وكانت شركة "ماستر كارد" الأعلى نموا في قيمة علامتها التجارية، والتي رفعتها إلى المرتبة 62 إذ زادت قيمتها 25 في المئة.

قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في 2019