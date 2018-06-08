فيسبوك تواجه تهمة جديدة

أعطت فيسبوك حق الوصول لبيانات المستخدمين وأصدقائهم في عام 2015 لصالح مجموعة من الشركات بموجب صفقات خاصة.

وكانت فيسبوك قد أعلنت في العام نفسه منعها وصول بعض المطورين إلى بيانات المستخدمين من دون مزيد من التفاصيل.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقريرها الجمعة، عن أن الصفقات تمنح الشركات إمكانية الحصول على أرقام هواتف المستخدمين ومعرفة نوع القرابة بينهم.

الصفقات التي أعلنتها الصحيفة الأميركية منفصلة عن الصفقات الستين التي كشفت عنها شركة فيسبوك مطلع هذا الأسبوع.

والشركات التي تم الكشف عنها هي: نيسان و RBC Capital Markets، بالإضافة إلى شركاء معلنين على فيسبوك.

ومرت شركة فيسبوك بلحظات عصيبة عندما تم الكشف في آذار/مارس الماضي عن حصول شركة كامبردج أناليتيكا للاستشارات على بيانات 50 مليون مستخدم في 2016.