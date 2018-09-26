فيسبوك وإنستغرام.. تعاون أم منافسة؟

إعلان كيفن سيستروم، ومايك كريغر، مؤسسا إنستغرام، استقالتهما كان مفاجئا للجميع، وثارت تكهنات حول الأسباب التي دفعتهما إلى اتخاذ هذا القرار بعد ست سنوات من استحواذ فيسبوك على الشركة.

كتب سيستروم على حسابه في إنستغرام إنهما يخططان "لقضاء بعض الوقت لاستكشاف فضولنا وإبداعنا مرة أخرى":

موقع Recode نشر تقريرا لخص فيه الأسباب التي دفعت الشريكين إلى الاستقالة، رغم أنهما أمضيا ست سنوات بعد عملية الاستحواذ، في حين أن العادة جرت بألا يمضي مؤسسو الشركات أكثر من أربع سنوات في العمل للشركات التي باعوها.

بقاء الشريكين طوال هذه المدة يعني أنهما أرادا الاستمرار في العمل من أجل تطوير المنصة التي أسساها عام 2010.

تقرير موقع ريكود أشار إلى أن الأمور سارت على نحو سلس لمدة ست سنوات، حافظ خلالها سيستروم وشريكه كريغر على تطوير إنستغرام باستقلالية، ودون تدخل كبير من فيسبوك.

ظل إنستغرام يعمل متمتعا بخصائصة الفريدة، من حيث سهولة الاستخدام وبساطته المعهودة فضلا عن أنه لم يصب بعدوى نشر الأخبار المزيفة أو أصبح موقعا للتدخلات السياسية.

ساعد فيسبوك إنستغرام على توسيع قاعدة مستخدميه وزادت أرباحه من الإعلانات، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار هذا العام.

وبحسب مصارد تحدثت مع ريكود، زادت تدخلات فيسبوك خلال العام الماضي، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من عدم الرضا بين الشريكيين.

أحد المصارد أشار إلى أن تدخلات فيسبوك "الغريبة" أثرت على الروح المعوية للفريق.

كانت هناك مخاوف من أن هذه التدخلات أثرت سلبا على النمو، وربما بشكل متعمد، وتم ذلك من خلال بعض التحديثات والتغييرات التسويقية.

أشار التقرير إلى أن فيسبوك تعمد عدم الترويج لإنستغرام ما أدى إلى خسارة إنستغرام لإحالات مئات الآلاف من مستخدمي فيسبوك.

في الماضي، إذا حمـّلت صورة على إنستغرام، وقمت بمشاركتها على فيسبوك، كانت تظهر للمستخدمين رسالة توضح أن مصدر الصورة هو إنستغرام، وهو ما كان يهدف إلى تشجيع زيارة إنستغرام أو تحميل تطبيقه. فيسبوك ألغت ذلك، وأصبحت الصور تظهر وكأن مصدرها فيسبوك.

شعر سيستروم بأن فيسبوك لا تروج لإنستغرام، وأنها تأخذ الفضل لنفسها في زيادة المشاركة.

وفي مثال آخر على التدخل، بدأت فيسبوك ترسل تنبيهات لمستخدمي إنستغرام لتشجيعهم على استخدام تطبيق فيسبوك، مثل التنويه بأن صديقا شارك صورة جديدة.

يقول التقرير إن إنشاء إنستغرام قسما جديدا للفيديو ( IGTV) أثار مخاوف مدراء فيسبوك من أن يؤثر ذلك سلبا على قسم الفيديو في فيسبوك.

في المقابل، ينظر إلى إنستغرام داخل فيسبوك على أنه أحد فروع الشركة.

مؤسسا إنستغرام اتهما بعدم الرغبة في العمل بروح الفريق. وبعض المقربين من مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ يعتقدون أنه ما كان لإنستغرام أن يحقق هذه الإنجازات لولا فيسبوك.

والسؤال الهام الآن ما مستقبل إنستغرام؟

لا يزال فيسبوك متربعا على عرش مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في الوقت ذاته، يتمتع إنستغرام بشعبية كبيرة في أوساط الشباب.

لا أحد يعرف من سيدير إنستغرام بعد اليوم، لكن موقع ريكود توقع أن يكون أحد المدراء التنفيذيين في فيسبوك.