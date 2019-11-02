فيسبوك وإنستغرام يحظران "إيموجي" الإيحاءات الجنسية

قرر تطبيقا فيسبوك وإنستغرام حظر الرموز التعبيرية (إيموجي) ذات الصلة "بشكل مباشر أو غير مباشر" بالجنس.

ووفقا للمعايير الجديدة التي اعتمدها التطبيقان سيتم حظر الحساب أو يتم وضع علامة عليه في حال قام المستخدم بإرسال رمز الباذنجان أو الخوخ لشخص باعتبار أنه سيكون بمثابة "طلب جنسي"، وفقا لما نقلت "فوكس نيوز" عن موقع " XBiz".

وتنص المعايير، التي تم تقديمها في أغسطس ولكن تم رصدها لأول مرة بواسطة موقع "XBiz" الإخباري الخاص بصناعة أفلام البالغين، أنه "لن يتم السماح بأي رموز جنسية مثيرة للغرائز وشائعة الاستخدام إذا اقترنت بتعبيرات جنسية أو صور عارية أو محادثة تنطوي على إيحاءات جنسية".

وواجه فيسبوك انتقادات شديدة بسبب الثغرات المتعلقة بالخصوصية وسوء استغلال البيانات الشخصية، لكنه وعد مؤخرا بتشفير خدمة التراسل الخاصة به كما هو الحال في تطبيق واتساب.