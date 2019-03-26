خدعة تكلف فيسبوك وغوغل 100 مليون دولار

أقر مواطن ليتواني الأسبوع الماضي بارتكاب جريمة تمثلت في الحصول على أكثر من 100 مليون دولار من شركتي غوغل وفيسبوك من خلال خدعة استخدم فيها شركة وإيميلات وإيصالات وهمية.

وفي لائحة الاتهام التي كشف عنها النائب العام للمقاطعة الشمالية بنيويورك الأسبوع الماضي، قالت وزارة العدل إن إيفالداس ريماساوسكاس ومشاركين آخرين في الجرم انتحلوا صفة شركة التصنيع كوانتا كومبيوتر التي مقرها في تايوان، والتي ترتبط شركتا فيسبوك وغوغل معها بأعمال، من خلال تأسيس شركة في لاتفيا تحت نفس الاسم.

وباستخدام عدد لا يحصى من الوصولات والعقود والرسائل والأختام المزورة، نجح ريماساوسكاس ورفاقه في خداع غوغل وفيسبوك لدفع عشرات ملايين الدولارات بين عامي 2013 و2015.

وكانت تلك الأموال تحول عن طريق حسابات مصرفية يديرها ريماساوسكاس، ثم يقوم بـ"غسلها" عبر عديد من المصارف في لاتفيا وقبرص وسلوفاكيا وليتوانيا والمجر وهونغ كونغ.

ريماساوسكاس ذو الـ50 عاما، كان قد سلم إلى نيويورك عام 2017، أقر بالذنب في قضية احتيال مالي الأربعاء، ووافق على إعادة نحو 50 مليون دولار. وقد يواجه حكما بالسجن 30 عاما عندما إصدار الحكم بحقه في 24 تموز/يوليو المقبل.