فيسبوك يبث مباريات الدوري الإسباني مجانا في ثماني دول

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء عن صفقة تاريخية مع فيسبوك تسمح للمشاهدين في شبه القارة الهندية بمشاهدة جميع المباريات على مدار المواسم الثلاثة المقبلة مجانا.

وستكون مباريات الدوري الإسباني للموسم الجديد الذي يبدأ الجمعة المقبلة متاحة للمشاهدين على فيسبوك في الهند وأفغانستان وبنغلاديش وبوتان ونيبال والمالديف وسريلانكا وباكستان.

وكان عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك توصل في حزيران/يونيو الماضي إلى اتفاق يتضمن بث مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز مجانا في تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس ابتداء من موسم 2019-2020.