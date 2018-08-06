فيسبوك يبث مباريات رونالدو مع يوفنتوس

يجتذب عالم كرة القدم كبرى المواقع الإلكترونية للحصول على عقود في مجال النقل المباشر للمباريات.

ووقعت "إيليفن سبورتس" مع فيسبوك على بث مجموعة من مباريات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد يوفنتوس.

وكانت أمازون السباقة في هذا المجال، إذ وقعت على حقوق نقل 20 مباراة من الدوري الإنكليزي الممتاز لثلاث سنوات على الأراضي البريطانية بدءا من موسم 2019-2020.

وبالعودة إلى رونالدو، فسيتم بث مباريات في بطولتي إيطاليا وإسبانيا لكرة القدم مباشرة ومجانا عبر شبكة فيسبوك في بريطانيا وايرلندا.

ويقضي الاتفاق ببث مباراة واحدة على الأقل أسبوعيا بشكل مباشر من البطولتين الأوروبيتين عبر صفحتهم في "فيسبوك".

ورونالدو (33 عاما) حائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات مع فريقيه السابقين مانشستر يونايتد الإنكليزي (مرة) وريال مدريد الإسباني (أربع مرات)، ويبدأ موسمه مع فريق "السيدة العجوز" في 18 آب/اغسطس في مواجهة كييفو.

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وانتقل رونالدو إلى النادي الإيطالي في تموز/يوليو الماضي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

إلى ذلك، يفتتح أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني في 20 آب/أغسطس الحالي في مواجهة فالسنيا، فيما يلعب في 25 الحالي برشلونة في ضيافة بلد الوليد، وستنقل المباريات الثلاث مباشرة على فيسبوك.

وقال مسؤول برامج البث المباشر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى فيسبوك، رايس بير، إن "هذه الشراكة تعكس التزامنا بمساعدة مواقع البث على استقطاب متابعين جدد، بناء علاقات تجارية وتقديم تجربة مشاهدة رفيعة لعشاق الرياضة على فيسبوك".

والأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة "إيليفن سبورتس" عن اشتراك شهري أو سنوي لمن يرغب بمتابعة جميع المباريات التي تبثها المجموعة، والتي تضم مباريات رياضة الغولف أحيانا.