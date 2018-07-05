فيسبوك يتعاقد لبث الدوري الإنكليزي الممتاز

وافقت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز على أول صفقة لها مع عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك يبث بموجبها مباريات الدوري على مدى ثلاث سنوات.

وتبلغ قيمة الصفقة 200 مليون جنيه استرليني.

بهذه الصفقة يتغلب فيسبوك على شركتي بي إن سبورت وفوكس سبورت آسيا للحصول على حقوق البث في تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس ابتداء من موسم 2019-2020.

ووفقا لصحيفة التايمز، دفع فيسبوك 200 مليون جنيه استرليني في مزاد لعرض مباريات الدوري الممتاز الـ 380 في كل موسم بالمنطقة، بعد ما كان حق البث قاصرا على شركة بي إن سبورت.

يشار إلى أن فيسبوك حصل سابقا على حقوق البث المباشر لمباريات في الدوري الإسباني و إم أل أس.

حقوق البث الداخلي للدور الإنكليزي كانت تهيمن عليها شركتا سكاي سبورت وبي تي سبورت، لكن شركة "أمازون" أيضا أبرمت صفقة رائدة لبث 20 مباراة لكل موسم ابتداء من عام 2019. وستكون المباريات متاحة للأعضاء المشتركين في خدمة Amazon Prime Video في المملكة المتحدة، دون أي تكلفة إضافية.

ويسعى رؤساء الدوري الإنكليزي إلى تحقيق مزيد من المكاسب المادية خاصة عبر تمديد خدمات البث إلى خارج المملكة المتحدة بعيدا عن الشركاء التقليديين، ( بي إن سبورت وفوكس سبورت)