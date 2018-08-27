فيسبوك يحظر قائد الجيش البورمي بسبب الإبادة الجماعية للروهينغا

حظر موقع فيسبوك قائد الجيش البورمي وصفحات أخرى مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الاثنين.

وجاء الحظر بعد دعوة بعثة تحقيق للأمم المتحدة إلى ملاحقة الجنرال مين أونغ هلينغ قضائيا بتهمة الإبادة الجماعية على خلفية الحملة الأمنية التي استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة.

وأفاد موقع التواصل الاجتماعي العملاق في بيان "سنحظر 20 فردا ومنظمة بورمية من فيسبوك بينهم كبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، القائد الأعلى للقوات المسلحة" في بورما، مضيفا أن القرار يهدف إلى منعهم من استخدام الموقع "لتأجيج التوترات العرقية والدينية بشكل إضافي".

وأضافت الشركة في تدوينة مصغرة "نلغي 18 حسابا على فيسبوك وحسابا واحدا على إنستغرام و52 صفحة على فيسبوك يتابعها نحو 12 مليون شخص".

وقال موقع فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي، إنه منع 46 صفحة و12 حسابا من المشاركة في أنشطة منسقة "زائفة" على فيسبوك.