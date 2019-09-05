فيسبوك يطلق خدمة المواعدة في الولايات المتحدة

قالت شركة فيسبوك الخميس إن خدمة المواعدة "فيسبوك ديتنغ" ستكون متاحة في الولايات المتحدة الأميركية بداية من الخميس.

وفي إحدى التدوينات، قالت الشركة إنها ستمنح الناس القدرة على "بدء علاقات مجدية" من خلال أشياء مشتركة، مثل الاهتمامات والأحداث والمجموعات.

ويقول المنشور: "يتطلب الأمر إنشاء ملف تعريف للمواعدة ويعطيك نظرة أكثر دقة على هوية أي شخص ترغب في مواعدته".

وسيتمكن مستخدمو إنستغرام أيضا من دمج منشوراتهم مباشرةً في ملفهم الشخصي في "فيسبوك داتينغ" وإمكانية إضافة قصص وتدوينات فيسبوك وإنستغرام معا إلى ملف تعريف المواعدة.

ميزة المواعدة التي يطلقها فيسبوك اليوم صُممت لتكون "آمنة وشاملة". على حد تعبير تدوينة الشركة، إذ يستطيع المستخدمون الإبلاغ عن المستخدمين الآخرين وحظرهم، ولا يُسمح للمستخدمين بإرسال الصور أو الروابط أو المدفوعات أو مقاطع الفيديو في رسائل المواعدة.

كما يمكن لمستخدمي فيسبوك اختيار الاشتراك في ميزة المواعدة وإنشاء ملف تعريف مواعدة منفصل عن ملفهم الشخصي الرئيسي إذا كان عمرهم 18 عامًا أو أكبر.

وكانت شركة فيسبوك أعلنت لأول مرة عن خدمة المواعدة في مايو 2018 في مؤتمر مطور F8 الخاص بها.

وانخفضت أسهم Match، التي تدير العديد من خدمات المواعدة الشهيرة مثل Match.com، بأكثر من 4 بالمئة صباح الخميس بمجرد إعلان فيسبوك عن خدمته الجديدة.