فيسبوك يغير جلده.. أهم ما تحتاج معرفته

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ خلال مؤتمر فيسبوك للمطورين F8 في سان خوسيه بكاليفورنيا الثلاثاء عن تحديثات جديدة لفيسبوك وماسنجر وواتسآب وأنستغرام.

وهذه أبرز التغييرات الذي ستطرأ على تطبيقات الشركة:​

ماسنجر

سيكون فيسبوك ماسنجر أقل حجما وسيعمل بشكل أسرع، سوف تطلق النسخة الجديدة في وقت لاحق هذا العام.

سيمسح ماسنجر الجديد للمستخدم بمشاهدة مقاطع فيديو مع الأصدقاء والعائلة خلال محادثات الدردشة الكتابية وعبر الفيديو. هذه الخدمة ستتاح للجميع في وقت لاحق هذا العام.

سيخصص أيضا مساحة للأصدقاء المقربين، يمكن من خلالها الاطلاع على قصص خاصة بأصدقاء معينين على ماسنجر. يمكن أيضا للمستخدم مشاركة مقتطفات من حياته اليومية وتحديد من يمكنه رؤيتها.

ستطلق فيسبوك أيضا ماسنجر لسطح المكتب، وسوف يكون بالإمكان تحميله على أنظمة ويندوز وماك. سيسمح ماسنجر بإجراء مكالمات فيديو جماعية، والعمل مع الأصدقاء في مشاريع مشتركة خلال الدردشة. هو الآن في طور التجريب وسوف يتم إطلاقه عالميا في قت لاحق.

واتسآب

تحديث جديد على واتسآب سيتاح خلال الشهور المقبلة سيساعد الشركات على الترويج لمنتجاتها. سيظهر الكتالوج الخاص بمنتجات الشركة مباشرة خلال محادثات الدردشة بين الشركة والعميل.

فيسبوك

ربما أهم التغييرات على الإطلاق هو تغيير إطاره الأزرق الشهير ليكون باللون الأبيض، والتركيز على المجموعات.

فقد أعلنت الشركة عن تصميم جديد لفيسوك (FB5) سيكون أبسط وأسرع. الإصدار الجديد سيكون متاحا على الفور على الأجهزة العاملة بنظام iOS وأندرويد.

فيسبوك أعلنت عن تغييرات بالنسبة للمجموعات. أيقونة المجموعة ستتيح معرفة الأنشطة الموجودة على المجموعات التي أصبح المستخدم عضوا بها. هناك أيضا أداة ستسمح له باكتشاف مجموعات جديدة تناسب اهتماماته.

وبالنسبة لخدمة المواعدة Facebook Dating أعلنت الشركة ميزة جديدة تسمى Secret Crush، ستسمح للمشترك في الخدمة باختيار حتى تسعة أصدقاء يمكنه أن يبدي اهتمامه بهم. إذا كان أي منهم مسجلا في الخدمة، سيصله تنبيه بأن أحد الأصدقاء يبدي اهتماما به.

أعلنت الشركة إضافة 14 دولة جديدة لخدمة المواعدة هي: الفلبين وفيتنام وسنغافورة وماليزيا ولاوس والبرازيل وبيرو وشيلي وبوليفيا والإكوادور وباراغواي وأوروجواي وغيانا وسورينام.

أضافت فيسبوك خاصية Meet New Friends وتسمح للمستخدمين بإنشاء صداقات جديدة من مجتماعتهم مثل المدرسة والعمل والمدينة التي يعيشون فيها.

سيتاح أيضا شراء وشحن المنتجات المعروضة على Marketplace والدفع عن طريق فيسبوك، لكن هذه الخدمة ستكون متوافرة فقط في أميركا.

أنستغرام

تصميم جديد للكاميرا سيتاح خلال الأسابيع المقبلة. هذا التصميم سيزود بخاصية Create Mode التي تتيح للمستخدم مشاركة محتوى لا يحتوي على صور أو مقاطع فيديو، وسيسهل استخدام المؤثرات والملصقات.

أصبح بالإمكان إطلاق حملات جمع أموال على أنستغرام مباشرة. الخدمة ستتاح في الولايات المتحدة فقط على أن تضاف دول أخرى لاحقا.

أعلنت فيسبوك أيضا أنها تختبر إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات سواء كانت صورا أم مقاطع فيديو.

الاختبار الذي سيبدأ الأسبوع المقبل في كندا سيحجب ظهور عدد الإعجابات في الصفحة الرئيسية أو في صفحات الحساب الشخصية.

صاحب المنشور فقط سيمكنه معرفة عدد الإعجابات التي تصله.

جهاز Portal

أعلنت فيسبوك أن جهازي Portal و+Portal لإجراء مكالمات الفيديو سيكونا متاحين للشراء في أوروبا خلال الخريف المقبل.

أضافت فيسبوك تطبيق واتسآب على الجهاز، وسيكون بمقدور المستخدم الاتصال بأي صديق لديه واتسآب أو ماسنجر على جهاز Portal آخر أو على هاتفه.

يمكن لمستخدم Portal التحدث مباشرة مع الجهاز للحصول على معلومات مثل اعياد ميلاد الأصدقاء وحالة الطقس وغيرها من المعلومات.

نظارات الواقع الافتراضي

أصبحت نظاراتا الواقع الافتراضي Oculus Questو Oculus Rift S متاحتين للشراء، بسعر 399 دولارا للقطعة الواحدة.

وقالت فيسبوك إن نظارة Oculus Quest تتيح اللعب في أي مكان دون الارتباط بجهاز كمبيوتر، وأوضحت أن Rift S التي ستكون بديلا لـRift تتمتع بشاشة عالية الدقة، وبها خاصية Passthrough+ التي تعطي المستخدم لمحة عن العالم الحقيقي حوله من دون أن يضطر لخلع السماعة.