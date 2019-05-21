عواصف وفيضانات تجتاح مناطق وسط أميركا

تشهد مناطق وسط الولايات المتحدة عواصف قوية ترافقها أمطار أدت إلى فيضانات فضلا عن رياح عاتية وزوابع.

وضربت زوبعة منطقة قريبة من مطار تلسا الدولي في ولاية أوكلاهوما الثلاثاء ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل، فضلا عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل.

وهذا فيديو لزوبعتين رصدتا الثلاثاء خارج مدينة أوكلاهوما سيتي.

وصاحبت الأحوال الجوية السيئة رياح عاتية وأمطار غزيرة ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق السريعة في أوكلاهوما.

وقالت الأرصاد الجوية إن العواصف قد تسبب الثلاثاء مزيدا من الزوابع والفيضانات المباغتة في مناطق من ولايات أركنسو وإلينوي وكانزاس وميزوري وأوكلاهوما.

وتم إنقاذ عشرات الأشخاص في أوكلاهوما بعد أن حاصرتهم المياه إثر ارتفاع منسوبها والذين سقطت أشجار على منازلهم أو على طرق فأغلقتها.

ويرتقب أن يرتفع منسوب مياه نهر ميزوري إلى مستوى الفيضان مع نهاية هذا الأسبوع في مدينة جيفرسون، وهرمان وسانت تشارلز وغيرها.

وأدى ذوبان الثلوج من الشمال وكثرة أمطار فصل الربيع إلى سلسلة من الفيضانات في ميزوري. وقد أصدر الرئيس دونالد ترامب الاثنين "إعلان كارثة كبيرة" في 13 مقاطعة في ميزوري تعرضت لأضرار بسبب فيضانات وقعت في آذار/مارس الماضي.