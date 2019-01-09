فيفا يطالب بالإفراج عن بحريني محتجز بتايلاند

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإطلاق سراح حكيم العريبي وهو لاعب كرة بحريني لاجئ، والسماح له بالعودة إلى استراليا لمواصلة مسيرته المهنية.

وألقت السلطات التايلاندية القبض على العريبي، الذي يلعب في استراليا ويتمتع فيها بوضع لاجئ، لدى وصوله إلى مطار بانكوك في نوفمبر تشرين الثاني 2018 بناء على مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بطلب من البحرين.

وأدين العريبي بمهاجمة مركز شرطة في البحرين وحكم عليه غيابيا بالسجن 10 أعوام. ونفى العريبي ارتكاب أي مخالفة.

وقال فيفا في بيان يوم الأربعاء "بعد رسائل جديدة متبادلة مع الاتحاد الاسترالي لكرة القدم يدعو فيفا مجددا لحل إنساني وسريع لقضية اللاعب حكيم العريبي".

وأضاف البيان "اللاعب، وهو مواطن بحريني، محتجز حاليا في سجن بتايلاند بانتظار انتهاء إجراءات تسليمه إلى البحرين التي سبق أن أدين فيها بجريمة جنائية لكنه ينفي وبشدة صحة هذا الاتهام".

ومنحت استراليا العريبي، الذي لعب سابقا في صفوف منتخب البحرين، وضع لاجئ في 2017 وأصبح يلعب حاليا في صفوف نادي باسكو فالي أحد أندية الدرجة الثانية هناك.

المصدر: رويترز