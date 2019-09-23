ميسي الأفضل في العالم

توج اللاعب الأرجنتيني ونجم فريق برشلونة، ليونيل ميسي، الاثنين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل لاعب في العالم متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك.

وأعلن عن الجائزة في احتفالية أقامها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في مدينة ميلانو الإيطالية، وحضرها كبار نجوم الكرة.

وقاد ميسي فريق برشلونة الإسباني إلى إحراز لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، وتصدر هدافي دوري أبطال أوروبا بـ12 هدفا، وبلغ نصف النهائي مع فريقه.

وأقصي ميسي مع المنتخب الأرجنتيني من الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية، على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.

وغاب البرتغالي رونالدو عن الحفل، فيما حضر كل من سيرجيو راموس، فان ديك، مارسيلو، ومودريتش.