توضيح من فيفا بشأن يافطات إيرانية في المونديال

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بيانا قال فيه إنه سمح لمشجعين إيرانيين بحمل لافتات احتجاجية أثناء مباراة منتخب بلادهم ضد نظيره المغربي.

وأوضح الاتحاد أنه أجاز الأمر قبل انطلاق مونديال روسيا.

وظهر مشجعون إيرانيون يحملون لافتات كتب عليها NoBan4Women# أو.. لا لحظر النساء، اعتراضا على منع نظام الملالي دخول النساء إلى المباريات في إيران، بحسب موقع Radio Farda الناطق بالفارسية.

وأثناء مباراة المنتخب الإيراني ضد نظيره المغربي توجه عدد من عاملي الملعب إلى المشجعين الإيرانيين وطلبوا منهم خفض اليافطات، من دون أن يلقوا أي استجابة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس قول فيفا إن الشعارات المرفوعة على المدرجات لم تكن سياسية وإنما لإظهار مطلب اجتماعي ولا يوجد ما يمنع المحتجين من ذلك.

وتنص قوانين فيفا على منع رفع أي شعارات سياسية خلال مباريات كرة القدم.

ومنذ الثورة الإسلامية في إيرن عام 1979 يمنع النظام دخول النساء إلى المباريات الرياضية رغم مطالبات الفيفا للحكومة الإيرانية بالتراجع عن هذا القرار، ولكن دون استجابة.

وقد تلقى المنتخب الإيراني للكرة الطائرة تحذيرا من الاتحادين الآسيوي والعالمي للكرة الطائرة أنه في حال منع النساء من دخول الملعب فسيحرم الفريق الإيراني من المنافسة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بالسماح للنساء بحضور المباريات مشيرا إلى إن الأمر قد يستغرق وقتا.

وقال روحاني في حديث صحافي مؤخرا إن السماح للنساء بحضور المباريات "يعطي صورة إيجابية عن الإسلام"... لكن طهران لم تصدر بعد أي قرار في هذا الخصوص.