فيفا يطلب "تطمينات أمنية" من العراق لإقامة مباراتيه مع إيران والبحرين

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأحد، تطمينات من الاتحاد العراقي لإقامة مباراتيه مع إيران والبحرين في البصرة في 14 و19 نوفمبر الجاري.

وأفاد مصدر في اتحاد الكرة العراقي، بتلقي الاتحاد إشعارا من فيفا يطلب فيه تطمينات عن إقامة مباراتي المنتخب العراقي أمام نظيريه الإيراني والبحريني في البصرة، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

وقال المصدر إن الاتحاد الدولي للعبة "طلب تطمينات محررة من نظيره العراقي، من بينها تطمين من الحكومة المحلية في البصرة بشأن إقامة لقاء العراق وإيران في 14 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لفرق المجموعة الأولى بالتصفيات، ومباراة العراق والبحرين في الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 19 من الشهر نفسه".

وأضاف المصدر، أن "فيفا طلب من الاتحاد العراقي تطمينا من الحكومة المحلية في البصرة، وآخر من المسؤول الأمني في الاتحاد العراقي".

يذكر أن منتخب العراق يتصدر حاليا فرق المجموعة الثالثة بالتصفيات بسبع نقاط، وهو نفس رصيد الوصيف المنتخب البحريني وبفارق الأهداف.

ويحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث بست نقاط، ويقف منتخب هونغ كونغ عند المركز الرابع بنقطة واحدة، وأخيرا منتخب كمبوديا في آخر القائمة وبنقطة أيضا.