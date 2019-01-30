فيفا يكشف إنفاق الأندية في سوق الانتقالات

قالت دراسة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء إن الحجم الإجمالي للإنفاق في سوق الانتقالات على مستوى العالم تجاوز للمرة الأولى حاجز السبعة مليارات دولار في عام 2018.

وارتفعت نفقات الانتقالات بنسبة 10.3 في المئة في 2018 مقارنة مع عام 2017، واحتلت الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي حصة الأسد في سوق الانتقالات بنسبة 78.2 في المئة.

في المقابل، وبما يتعلق بميزان الإيرادات من الانتقالات، جاءت فرنسا أولا بعائدات بلغت نحو 467 مليون دولار، فيما وصل العجز في إنكلترا إلى ما يقارب مليار دولار، وهو الأعلى بين الدول.

وللمرة الأولى منذ عام 2018، توجب على الأندية تقديم معلومات عن انتقالات اللاعبات على أساس النظام العالمي للانتقالات.

وفي الإجمالي، تم تسجيل 696 حالة انتقال بين أندية تنتمي لـ74 اتحادا تتعلق بـ 614 لاعبة من 72 جنسية مختلفة، ووصلت القيمة الإجمالية لهذه الانتقالات إلى نحو 564 ألف دولار.