فيفا يوسع مونديال الأندية والكبار يهددون

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة رفع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية إلى 24 فريقا اعتبارا من عام 2021.

وقال رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو عقب اجتماع لمجلس (فيفا) جرى في مدينة ميامي بولاية فلوريدا "أنا سعيد جدا" وذلك عقب تأكيده مخططات هذه البطولة.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية هددت بمقاطعة كأس العالم للأندية في حال المصادقة على إقامتها في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2021.

وأعلن متحدث باسم رابطة الأندية الأوروبية الجمعة أن الأندية الكبيرة في القارة العجوز لن تشارك في مونديال الأندية لكرة القدم في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتبارا من عام 2021.

ويعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على غرار رابطة الأندية الأوروبية هذه الخطوة بسبب تضارب موعد كأس العالم للأندية مع روزنامة المواعيد الكروية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية أن الروزنامة الدولية ببساطة لا تسمح بإجراء هذه المسابقة الجديدة في عام 2021.