بسبب ميسي.. فيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجمعة حرمان رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة جبريل الرجوب من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام مع تغريمه 20 ألف فرنك سويسري (20 ألف دولار)، لاتهامه بالتحريض على الكراهية والعنف قبل مباراة ودية كانت مقررة بين منتخبي إسرائيل والأرجنتين.

وكان الرجوب قد اعترض على قرار إسرائيل نقل مباراتها الودية أمام الأرجنتين في حزيران/ يونيو الماضي من مدينة حيفا إلى القدس وحث الفلسطينيين على حرق القمصان التي تحمل اسم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في حال حضوره إلى القدس وخوض المباراة.

وكان من المفترض أن تُقام المباراة في حيفا لكن السلطات الإسرائيلية خصصت تمويلا لنقلها إلى القدس ما زاد من غضب الفلسطينيين بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وقال الفيفا الجمعة إن لجنة الانضباط التابعة له اعتبرت تصريحات الرجوب بخصوص المباراة "تحريضا على الكراهية والعنف".