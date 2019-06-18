فيلادلفيا.. ضبط 16 طن كوكائين في سفينة

ضبطت السلطات الفيدرالية الأميركية نحو 16.5 طنا من الكوكائين الثلاثاء في سفينة حاويات تجارية في ميناء في فيلادلفيا.

وقال حساب مكتب الادعاء العام لمقاطعة بنسلفانيا على تويتر إن القيمة السوقية للشحنة تناهز مليار دولار.

وأضاف المكتب أنه تم القبض على طاقم السفينة إذ يجري التحقيق معهم تمهيدا لتوجيه التهم لهم، حيث عثر على الكوكائين في ثماني حاويات نقل تجارية.

ويبلغ سعر كيلو الكوكائين بالجملة قرابة 28 ألف دولار قبل بيعه في سوق التجزئة وفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وتعد هذه الكمية الأكبر في تاريخ الميناء التجاري في فيلادلفيا.