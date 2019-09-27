فيلم "شمس التبريزي" يغضب مراجع إيرانية

أحدثت أنباء تصوير فيلم عن الشاعر والعالم المتصوف الشهير شمس الدين التبريزي، جدلا بين الأوساط الثقافية والدينية الإيرانية.

والفيلم هو مشروع عمل سينمائي منتظر، من المقرر أن يشارك فيه نجوم أتراك وإيرانيون، وسيركز على حياة التبريزي، وعلاقته بالشاعر جلال الدين الرومي، بحسب النسخة الفارسية من موقع "راديو فردا".

ومن المقرر أن يقوم ببطولة الفيلم كل من شهاب حسینی (بطل فيلم The Salesman الذي فاز بالأوسكار عام 2016) وسيلعب دور شمس التبريزي، والممثل الإيراني بارسا بيروزفر الذي سيلعب دور جلال الدين الرومي.

وبينما وافقت السلطات التركية على تصوير جزء من الفيلم في مدينة قونية، حيث يرقد رفات الرومي، فإن وزير الثقافة والإرشاد الإيراني صرح بأنه لن يتم صنع الفيلم في بلاده.

وقال وزير الثقافة الإيراني عباس صالحي لوكالة إيسنا "إن الفيلم لن يتم تصويره في إيران، لذلك لا يمكن فحص سيناريو أو تفاصيل الفيلم في مؤسسة السينما."

وكان عدد من المراجع الشيعية الإيرانية بمدينة قم قد أعلن رفضه الفيلم الذي يحمل اسم "مست عشق"، إذ قال ناصر مكارم شيرازي إنه "لا يجوز الترويج لفرقة صوفية ضالة ومحرمة".

كما أعلن المرجع الإيراني بقم حسین نوری همدانی، رفضه الفيلم أيضا واصفا إياه بـ"الأمر الخطير"، وطالب بمنع تصويره.

وقد انتقدت بعض الوجوه الإيرانية تصريحات المرجعين، ورد منتج العمل مهران بورمند بأن "الفيلم لن يناقش الصوفية أو حياة التبريزي والرومي بشكل مباشر، وإنما سيتناول وقائع الفترة التي عاصرها الشاعران والتي ترتبط بشخصيهما."