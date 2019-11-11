فيلم (ميدواي) يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

تصدر فيلم المغامرات الحربي التاريخي الجديد (ميدواي) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 17.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون، ومن إخراج رولان إيمريتش.

وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد (دكتور سليب) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 14.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيوان مكريغور وريبيكا فيرجسون وكيليج كوران وكليف كورتس ومن إخراج مايك فلاناجان.

واحتل الفيلم الكوميدي العائلي الجديد "اللعب بالنار" (بلاينغ ويذ فاير) المركز الثالث بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة جون سينا وكيغان-مايكل كي وبريانا هيلدبراند ومن إخراج أندي فيكمان.

وجاء الفيلم الكوميدي الرومانسي الجديد "عيد الميلاد الأخير" ( لاست كريسماس) في المركز الرابع مسجلا 11.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيما تومسون وغريغ وايز وهنري غولدنغ وميشيل يوه ومن إخراج بول فيج.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة "المدمر: المصير المظلم" (تيرميناتور: دارك فيت) من المركز الأول إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا 10.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة أرنولد شوارزنيغر وليندا هاميلتون ونتاليا رايز وماكنزي ديفيس ومن إخراج تيم ميلر.