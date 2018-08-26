في آسياد 2018.. أربع ذهبيات عربية للكويت والبحرين والأردن

توجت الكويت والبحرين والأردن بأربع ميداليات ذهبية الأحد في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا "آسياد 2018".

وحققت الكويت ميداليتين ذهبيتين بإحراز منصور الرشيدي ذهبية في الرماية وعلي الشطي في الكاراتيه، في يوم شهد تتويج البحرين بذهبية الماراتون عبر بطلة العالم روز شيليمو، والأردن بذهبية في الجوجيتسو عبر حيدر الرشيد.

وحقق الرشيدي ميداليته في فئة "السكيت"، متفوقا على الصيني جين دي الذي أحرز الفضية، والإماراتي سيف المنصوري الذي حقق البرونزية.

وأصاب الرشيدي (33 عاما) 52 طبقا في الجولة النهائية بالتساوي مع منافسه الصيني، وحقق الذهبية إثر جولة فاصلة أصاب فيها أربعة أطباق، بفارق طبق واحد فقط عن منافسه.

وكانت ميدالية الرشيدي الذي حل تاسعا في بطولة العالم العام الماضي في موسكو، الأولى للكويت في النسخة الـ 18 من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا حتى الثاني من أيلول/سبتمبر.

وأتيح للرياضيين الكويتيين المشاركة في آسياد 2018 تحت راية بلادهم، بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية قبيل انطلاق الألعاب، برفع مشروط للإيقاف المفروض على الكويت منذ 2015 على خلفية التدخل السياسي في الشأن الرياضي.

وبعد تتويج الرشيدي، حقق مواطنه الشطي ذهبية الكاراتيه لوزن ما دون 67 كلغ، متفوقا على الكازاخستاني ديدار عمير علي، بينما نال البرونزية الأردني عبد الرحمن المطاطفة والإندونيسي جينتار سيمانيونتاك.

وكان الشطي (26 عاما) قد حل ثالثا في آسياد 2014.

إلى ذلك، حققت البحرين ميدالية سباق الماراتون للسيدات من خلال العداءة الكينية الأصل روز شيليمو (29 عاما)، وذلك غداة نيل البحريني الحسن العباسي فضية السباق للرجال، بعدما كان قريبا من انتزاع الذهب.

وعبرت شيليمو خط النهاية بمفردها بعدما أوجدت فارقا كبيرا عن منافساتها بعد عتبة الكيلومتر الخامس والعشرين من السباق الممتد على مسافة أكثر من 42 كلم.

ومكنت شيلومو البحرين من الاحتفاظ بذهبية السباق في الدورة القارية، والتي أحرزتها مواطنتها أونيس جبكيروي كيروا في نسخة العام 2014 التي أقيمت في مدينة إنشيون الكورية الجنوبية.

وكان الحسن العباسي السبت قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بالذهبية البحرينية التي حققها حسن محبوب في آسياد 2014، إلا أنه اكتفى بالفضية في ختام السباق، متهما منافسه الياباني هيراتو إينوي الذي نال الذهب، بدفعه في الأمتار الأخيرة لدى محاولة البحريني تجاوزه.

وبعدما كانت كيروا قد أتبعت ذهبيتها الآسيوية بفضية أولمبية في ريو 2016، شددت شيليمو على أنها ستسعى لنيل الذهبية الأولمبية في دورة الألعاب المقبلة في طوكيو 2020.

وفي سباق السيدات الأحد، أحرزت اليابانية كيكو نوغامي الفضية، وآلت البرونزية للكورية الجنوبية كيم هاي-سونغ .

وشكت العداءة البحرينية من الظروف الصعبة للسباق في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، لاسيما نوعية الهواء والحرارة المرتفعة، علما أنها حققت في بطولة العالم في لندن في آب/أغسطس 2017 في طريقها الى الذهبية.

وحقق الأردن ذهبيته الثانية في الألعاب الآسيوية، وذلك عبر الرشيد في منافسات الجوجيستو، والتي واصلت الإمارات تحقيق نتائج إيجابية فيها.

وتوج الرشيد (25 عاما) بذهبية وزن تحت 85 كلغ، متفوقا في النهائي على الإماراتي خلفان بالهول (29 عاما) الذي نال الفضية.

وفي وزن تحت 77 كلغ، أحرز كل من الإماراتي محمد القبيسي والأردني عبد الكريم الرشيد الميدالية البرونزية.

وكان الأردن قد حقق ذهبية أولى عبر جوليانا الصادق في منافسات التايكواندو لوزن تحت 67 كلغ.

أما الإمارات، فرفعت رصيدها في الجوجيستو الى تسع ميداليات، بينها ذهبيتان لفيصل الكتبي (وزن تحت 94 كلغ) وحمد نواد (تحت 56 كلغ).