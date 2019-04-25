في أمازون.. الآلة تقيل الإنسان

أقالت شركة "أمازون" ما يزيد على 300 موظف من منشأة تابعة لها بمدينة بالتيمور على مدار عام لدواعي نقص الإنتاجية.

قد يبدو هذا خبرا عاديا، لكن غير العادي هو أن قرار الرفت اتخذه نظام آلي.

وجاء تسريح الموظفين الـ 300، من أصل نحو 2500 موظف، خلال الفترة بين آب/أغسطس 2017 وأيلول/سبتمبر 2018.

فحسب تقرير لموقع "ذا فيرج" المختص بالتكنولوجيا، تعتمد أمازون على نظام تتبع لنشاط العمال في مراكز التجميع الخاصة بها يسمى "تايم أوف تاسك".

ويراقب هذا النظام الآلي الأوقات التي يتوقف فيها الموظفون عن العمل وأوقات الراحة.

وحسب التقرير فإنه إذا رأى النظام أن العامل لا يحقق الإنتاجية المستهدف، فبإمكانه أوتوماتيكيا إصدار تحذيرات وحتى إنهاء توظيف العمال من دون الحاجة إلى تدخل مشرف بشري.

وتقول الشركة من جهتها إن بإمكان مشرف بشري أن يعدل على قرار النظام الآلي.