في أميركا.. آبل ميوزيك تتفوق على سبوتيفاي

تفوقت خدمة "آبل ميوزيك" لبث الموسيقى على منافستها "سوتيفاي" من حيث عدد المشتركين في الولايات المتحدة، في تحول سيسهم في احتدام المنافسة على المشتركين حول العالم.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن آبل ميوزيك أصبح لديها في شباط/فبراير أكثر من 28 مليون مشترك في الولايات المتحدة، مقابل 26 مليون لشركة سبوتيفاي السويدية.

ولا تعلن الشركتان أعداد المشتركين في الأسواق المحلية. وتخص الأرقام المشار إليها فقط المستخدمين ذوي الاشتراكات المدفوعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبوتيفاي متفوقة على آبل ميوزيك على مستوى العالم، إذ كان لدى الشركة السويدية بحلول نهاية العام الماضي 207 مليون مشترك، نشط بينهم 96 مليونا ذوو اشتراكات مدفوعة، مقابل إجمالي 50 مليون مشترك لآبل ميوزيك.