في مدينة إيطالية.. المنزل بسعر فنجان قهوة

وضعت مدينة سامبوكا التي تقع على قمة تل في جزيرة صقلية على البحر الأبيض المتوسط، عشرات المساكن في السوق للبيع مقابل يورو واحد فقط (أكثر بقليل من دولار) أي أقل من تكلفة فنجان قهوة في إيطاليا.

وتهدف الصفقة إلى إحياء هذه المنطقة الريفية التي عانت من انخفاض مستوى السكان في السنوات الأخيرة مع انتقالهم إلى المدن الكبرى.

وسامبوكا ليست أول مدينة إيطالية تستقطب الغرباء بعروض مغرية، لكن المسؤولين فيها يقولون إن هناك إجراءات من شأنها إلغاء الروتين الحكومي للتأكد من أن أي مهتم يمكن أن يقوم بالشراء بشكل أو بآخر.

لكن هناك شرطا يجب على المالكين الجدد الالتزام به يتجسد بضرورة تجديد منازلهم التي تتراوح مساحتها بين 40 و 150 مترا مربعا في غضون ثلاث سنوات، وبتكلفة تبدأ من 15 ألف يورو (حوالي 17200 دولار).

كما سيحتاج المشترون إلى سداد وديعة تأمين بقيمة خمسة آلاف يورو، تعاد لهم عند اكتمال عملية التجديد.

يقول جوزيبي كاشيوبو نائب رئيس البلدية وعضو مجلس السياحة في سامبوكا إن "هذه القطعة الخصبة من الأرض يطلق عليها اسم الجنة الأرضية، نحن موجودون داخل محمية طبيعية، مليئة بالتاريخ".

ويضيف: "مع تضاؤل عدد السكان، تحتاج المدينة إلى الغرباء لمنع سقوطها في الخراب، لا يمكننا أن نفقد تراثنا العربي الجميل، لحسن الحظ، فإن الأجانب يقدمون يد المساعدة في حملة الإنقاذ هذه".

وتأسست مدينة سامبوكا على يد الإغريق القدماء، وفي وقت لاحق حولها المسلمون إلى مركز تجاري مزدهر، وهي عبارة عن خليط من أنماط معمارية متناقضة.

ويشبهها البعض بأنها مثل متحف في الهواء الطلق، حيث تنتشر فيها الكنائس ذات القبب العربية الطراز مع أرضيات من البلاط المزجج، ومزينة بتماثيل على شكل ملائكة مبتسمة وأعمدة ملتوية محاطة بالشواطئ الرائعة والغابات والجبال.