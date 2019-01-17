للاحتجاج.. جزائريون يحرثون طريقا عاما

احتج عدد من سكان بلدية بغلية في ولاية بومرداس شرقي الجزائر بطريقة غريبة على عدم تعبيد السلطات طريقا داخل حيهم.

وأقدم المحتجون في حي سوماني وبينهم تجار، على حرث الطريق وزراعته بصلا وثوما وبطاطس، وقالوا لوسائل إعلام محلية إنهم منذ خمسة أشهر ينتظرون تعبيد الطريق لكن الأمر طال ما ألحق أضرارا بالجميع.

وأظهر شريط فيديو انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، شباب الحي وهم يشيرون إلى حصاد زرعهم من البصل والثوم، في انتظار منتوج البطاطس.

وقال عدد من السكان إن "السلطات لم تأبه لمطالبهم بتهيئة الطريق وإعادته على النحو الذي كان عليه من قبل".

وأثارت طريقة الاحتجاج تعليقات جزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا متابع السلطات إلى تأجيل تهيئة الطريق إلى غاية قطف ثمار المزروعات من البطاطا والبصل والثوم.

بينما رأى معلق آخر أن طريقة الاحتجاج حضارية جدا، مشيرا إلى أنه "أسلوب في قمة الرقي، حيث عبروا عن طلبهم بطريقة ذكية، وأعطوا رئيس الدائرة درسا".

كما دعا معلقون إلى الاقتداء بسكان بغلية وزرع كل شارع غير مهيئ للرد على المسؤولين بطريقة حضارية.

كما أبدى العديد من المتابعين إعجابهم بطريقة الاحتجاج الذي عبر عنه سكان هذه البلدية.

وردا على ما قام به المحتجون، قال رئيس البلدية محمد شوكران إن الأشغال انطلقت منذ نحو شهر، وإن توقفها يعود إلى الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها الجزائر، وأكد بأن مصالحه "تتابع القضية عن كثب وأنه زار الحي ثلاث مرات".

المصدر: أصوات مغاربية