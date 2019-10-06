"في استنساخ للنهج الإيراني".. السلطات تضع قائمة تستهدف ناشطين بالعراق

أكد ناشطون ومتظاهرون من الناصرية في اتصال هاتفي مع الحرة أن هناك حملة اعتقالات واسعة تطال الآن العديدة من المتظاهرين، وأن قائمة بالأسماء قدمت إلى المختارين في مناطق متعددة في المدينة، وتحديدا أسماء الذين يتواصلون مع القنوات الفضائية الأجنبية، ما اضطر العديد منهم إلى المبيت خارج منازلهم.

ولفت الناشطون إلى أن هذا الأسلوب هو استنساخ للطريقة التي تعامل بها النظام الإيراني مع الاحتجاجات.

وكشف الناشطون أن السلطة المحلية في محافظة ذي قار تعمل مع بعض الدوائر وأبلغتهم بضرورة إعادة العمل بالهواتف الأرضية، تمهيدا لحجب الاتصالات في الهواتف النقالة.

الناشطون ناشدوا المجتمع الدولي الضغط على الحكومة العراقية من أجل وقف انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و6000 جريح خلال المظاهرات التي شهدتها مناطق عدة في البلاد ضد الفساد والمنظومة الحاكمة، وواجهتها السلطات بحملة قمع وقطع للإنترنت، الأمر الذي استدعى ردود فعل دولية منددة.