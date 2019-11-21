بعد 40 عاما.. مشاهد جديدة لحادثة اقتحام الحرم المكي

في ذكرى مرور 40 عاما على حادثة اقتحام الحرم المكي، نشرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية مشاهد وصفتها بالـ "حصرية" للاعتداء الذي هز العالم الإسلامي.

واقتحم مسلحون بقيادة متطرف يدعى جهيمان العتيبي باحات الحرم المكي في مطلع محرم عام 1400 هجرية الذي وافق 20 نوفمبر عام 1979، واحتجزوا مئات المصلين على مدى أسبوعين.

وأظهرت اللقطات التي بثتها الإخبارية السعودية عبر حسابها على تويتر، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السعودي ومسلحين تحصنوا في إحدى مآذن المسجد الحرام في مكة المكرمة.

كما أظهرت احتجاز مسلحين متشددين لمصلين داخل باحات الحرم المكي، حتى إنهاء الهجوم والقبض على جهيمان وأتباعه ومحاكمتهم.

ونفذ العتيبي هجومه على الحرم المكي بدعم من نظام الخميني الذي استولى على الحكم في إيران في مطلع العام ذاته، وفقا لما ذكرت الإخبارية.