في الصين.. الإنسان الآلي يصنع نفسه

أعلنت مجموعة "أيه بي بي" السويسرية للمعدات الهندسية عن مشروع لبناء مصنع جديد في مدينة شنغهاي الصينية تستخدم فيه أجهزة روبوت لصناعة أجهزة روبوت أخرى.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع الجديد الذي بلغت كلفته 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2020.
وقالت المجموعة إن مصنعها الجديد الذي سيشيد على مساحة 75 ألف قدم مربع سيستخدم برمجيات تسمح للبشر وأجهزة الإنسان الآلي بالعمل معا في أمان.
ABB’s US$150 million investment to create the world’s most advanced #robotics factory will combine cutting-edge #AI research, connected #digital technologies + state-of-the-art collaborative #robotics - #1 robotics manufacturer in China. https://t.co/4zjP5WJ2Lg pic.twitter.com/miEldmyd5E— ABB (@ABBgroupnews) October 27, 2018
وأضافت أن الأجهزة الآلية التي تصنعها والمصممة للعمل جنبا إلى جنب مع الإنسان ستؤدي أيضا العديد من مهام تجميع القطع الصغيرة المطلوبة لتصنيع أجهزة روبوت من نوع "إيه بي بي".
ولم تكشف الشركة عن عدد العمالة الجديدة بالمصنع، لكنها قالت إنها ستزيد من الاعتماد على العمالة من أجهزة الإنسان الآلي التي يتجاوز عددها في الوقت الحالي ألفي جهاز في الصين.