في الطريق إلى مستشفى الولادة.. الوزيرة الحامل تختار الدراجة

في حادثة غريبة، ذهبت وزيرة نيوزيلاندية لتلد طفلها الأول في المستشفى راكبة دراجة هوائية.

ونشرت وزيرة شؤون المرأة في نيوزيلاندا جوليا آن غينتر منشورا على حسابها في إنستغرام، قائلة إن قيادة الدراجة ستضعها في مزاج جيد في الطريق إلى المستشفى.

وعلى ما يبدو، فإن الوزيرة التي تنتمي لحزب الخضر تشجع ركوب الدراجة الهوائية، إذ كانت قد نشرت أكثر من مرة صورا لها وهي تتجول راكبة الدراجة في مدينة أوكلاند.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن قد عادت إلى عملها مطلع أب/أغسطس بعد إجازة ولادة حيث وضعت طفلها الأول.