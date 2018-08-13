عمره 14 عاما.. صبي يترشح لمنصب حاكم ولاية فيرمونت

في ولاية فرموت الأميركية، يسعى الفتى إيثن سونبورن الذي لم يتجاوز عمره 14 عاما للترشح لمنصب حاكم الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد.

ورغم صغر سنه الذي يوحي باستحالة تقلده المنصب، إلا أن سونبورن استغل دستور فرمونت الذي لم يحدد سنا معينا لخوض الانتخابات لمنصب حاكم الولاية واكتفى بإلزام الراغبين في تقلده أن يكونوا قد أقاموا في فرمونت لأربع سنوات على الأقل.

ولحسن حظ الفتى وحملته الانتخابية، فقد عاش في الولاية لـ14 عاما.

ويواجه سونبورن مساء الثلاثاء مجموعة من منافسيه الراشدين خلال تمهيديات الحزب الديموقراطي.

ويشير موقع حملة سونبورن الذي لم يحصل بعد على شهادته الثانوية، إلى أنه يحارب من أجل الأسر العاملة والطبقة المتوسطة وأن يتمتع بـ"الأفكار الصائبة" المتعلفة بإصلاح الرعاية الصحية وتطوير الاقتصاد والتعليم.

وقال سونبورن في أحد اللقاءات مع الناخبين "أعتقد أنني أفضل مرشح يمثل التغيير الذي نحن بحاجة إليه".

لكن رغم الإشادات التي تلقاه الفتى بنضجه وإدراكه السياسي إلا أن طموحه أثار دعوات من ساسة في فرمونت لسد الثغرة القانونية التي تسمح لمن شاء بالترشح.

وفي هذا الإطار قال حاكم الولاية الجمهوري فل سكات للصحافيين تعليقا على طموح الفتى: "أعتقد أن عليك على الأقل أن تكون قادرا على الحصول على رخصة قيادة عندما تصبح حاكما للولاية".