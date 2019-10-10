في اليوم العالمي للصحة النفسية.. حالة انتحار كل 40 ثانية

يوافق الخميس اليوم العالمي للصحة النفسية، واختارت منظمة الصحة العالمية "الانتحار" الموضوع الرئيسي له هذا العام، وذكرت أنه يتسبب في وفاة شخص كل 40 ثانية.

المنظمة قالت في بيان إن اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام هو "فرصة لإذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية"، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مخاطر الانتحار وآثاره على المجتمعات، وأشار إلى أن "الصحة النفسية قد أهملت لفترة طويلة للغاية، ومن الملح اتخاذ المزيد من الإجراءات بخصوصها".

وهذه بعض الحقائق عن الانتحار:

شخص واحد يضع حدا لحياته كل 40 ثانية على مستوى العالم، أي أن 800 ألف شخص يموتون كل عام بسبب الانتحار.

عدد من يفقدون أرواحهم بسبب الانتحار كل عام يفوق قتلى الحروب.

الانتحار السبب الثاني للوفاة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، وثاني أكبر سبب لوفاة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما بعد الأمور المتعلقة بالحمل والولادة.

الانتحار لا يحدث في البلدان المرتفعة الدخل فحسب، بل هو ظاهرة عالمية في جميع أنحاء العالم.

النسبة الأكبر لحالات الانتحار (79 في المئة) تقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

المعدلات العالمية للانتحار تراجعت بنسبة 9.8 بين عامي 2010 و2016، لكن هذه التراجعات كانت متفاوتة، وقد زاد عدد حالات الانتحار في بعض المناطق.

عدد الرجال الذين يقدمون على الانتحار في البلاد الغنية يقارب ثلاثة أمثال عدد النساء، على عكس البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة حيث تكون نسبة المنتحرين من الجنسين متساوية بشكل أكثر.

ابتلاع المبيدات الحشرية والشنق والأسلحة النارية من بين الأساليب الأكثر شيوعا للانتحار على مستوى العالم. ويشيع استخدام المبيدات وتؤدي في العادة للوفاة لأنها سامة جدا ولا يوجد مصل للعلاج منها، وغالبا ما تستخدم في مناطق نائية حيث لا توجد مساعدة طبية قريبة.

من بين أسباب الانتحار الاضطرابات النفسية، والاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول، وعدم القدرة على التعامل مع ضغوط الحياة مثل المشاكل المالية وفشل علاقة ما والألم والأمراض المزمنة.

السلوك الانتحاري أيضا مرتبط النزاعات والكوارث والعنف وسوء المعاملة أو الفقدان والشعور بالعزلة بقوة.

ترتفع معدلات الانتحار بين الفئات التي تعاني من التمييز مثل اللاجئين والمهاجرين، والشعوب الأصلية، والمثليين، والمتحولين جنسيا، وثنائيي الجنس، والسجناء.

الوقاية والمكافحة

قدمت منظمة الصحة العالمية عددا من التوصيات لمكافحة الانتحار أبرزها: