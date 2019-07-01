بدأت السويد تطبيق حظر التدخين في الهواء الطلق ببعض الأماكن العامة، كالملاعب ومحطات القطارات.

ويشمل الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين، أيضا التدخين في أقسام المطاعم بالهواء الطلق ومداخل الأكشاك المخصصة للمدخنين.

ويتضمن الحظر أيضا السجائر الإلكترونية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 11 في المئة فقط من سكان السويد، البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، دخنوا يوميا في عام 2016، وتصل النسبة إلى حوالي 10 بالمائة في بعض الأحيان.

في مايو/ أيار عام 2005، حظرت السويد التدخين في الحانات والمطاعم.

ويهدف القانون الجديد لجعل الدولة الاسكندنافية خالية من التدخين بحلول عام 2025.