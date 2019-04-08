في تايلاند.. عقوبة السيلفي قد تصل للإعدام

هل تعلم أن عقوبة التقاط صور سيلفي في بعض المناطق في تايلاند قد تصل إلى الإعدام؟، حسب مسؤول محلي.

شاطئ ماي خاو القريب من مدرج لمطار فوكيت الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، أصبح مصدر إزعاج للسلطات بسبب تصرفات السائحين.

الطائرات تحلق فوق الشاطئ على ارتفاعات منخفضة، والسائحون لديهم هوس بالتقط صور سيلفي مع هذه الطائرات عند تحليقها عند هذا المستوى.

صحيفة بانكوك بوست التايلاندية نقلت عن نائب مدير المطار ويتشيت كايثيثيام إن التقاط صور سيلفي بهذا الشكل ينطوي على مخاطر أمنية.

ولهذا السبب تعمل السلطات حاليا على إقامة منطقة أمنية تحيط بمدرج المطار، على أن يتم تشغيلها قريبا.

ولن يتم السماح للسياح بدخول هذه المنطقة لالتقاط صور سيلفي، حسب المسؤول.

كايثيثيام حذر أيضا من تسيير الطائرات من دون طيار أو إطلاق الأضواء الساطعة على الطائرات.

المسؤول قال إن المخالفين معرضون لعقوبة تصل إلى الإعدام.