تونس.. مصور تلفزيوني يحرق نفسه

لقي المصور التلفزيوني التونسي عبد الرزاق زرقي، الذي يعمل في محطة خاصة مصرعه بعد أن أضرم النار في جسده في ساحة وسط مدينة القصرين غرب تونس.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عدد من شهود العيان بالجهة أن زرقي أقدم على إحراق نفسه احتجاجا على ظروف عائلية واجتماعية يمر بها حاليا.

وأفاد المصدر بأنه "لا علاقة للقناة الخاصة التي يشتغل بها مع قام به من إضرام للنار في جسده".

وتداول تونسيون على فيسبوك فيديو لم يتسن لـ"أصوات مغاربية" التأكد من صحته، يُظهر لحظة إضرام الشاب النار في جسده، كما يبين عددا من الشباب وهم يحاولون إخمادها.

وانتشر فيديو منسوب للضحية يتحدث فيه عن الأوضاع التي يعيشها، محتجا على البطالة التي يعانيها إلى جانب شباب المنطقة.

وأعلن في الفيديو عزمه الانتحار بسبب وضعه المادي ووضعية القصرين الاقتصادية.

المصدر: أصوات مغاربية ووكالات