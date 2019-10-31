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تكنولوجيا

في ثانية واحدة.. هذا ما يحدث على الإنترنت

أكثر من 4.3 مليار مستخدم للإنترنت في العالم

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احتفل خلال الأسبوع الحالي باليوبيل الذهبي على ابتكار الإنترنت بحلول نصف قرن على أول رسالة تمت بين جهازين كانت عبارة عن كلمة (LOL).

ويستخدم شبكة الإنترنت حاليا ما يناهز عن 4.3 مليار شخص حول العالم، وهو أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية.

وتشير الأرقام إلى وجود قرابة 1.73 مليار موقع إلكتروني، وفق آخر بيانات حتى الأن.

وأصبحت شبكة الإنترنت أشبه بعصب الكرة الأرضية حاليا والتي دخلت في جميع أنحاء الحياة بكل مستوياتها.

شبكة الإنترنت
شبكة الإنترنت

وهذا ما يحدث على الإنترنت كل ثانية بحسب بيانات إنترنت لايف ستاتس:

  • تبادل البيانات: 81142 غيغابايت كل ثانية
  • غوغل: 78196 عملية بحث كل ثانية
  • يوتيوب: 81145 مشاهدة للمقاطع المصورة كل ثانية
  • بريد إلكتروني (Spam): 2.8 مليون بريد غير مرغوب به يرسل كل ثانية
  • تويتر: 8709 تغريدة كل ثانية
  • إنستغرام: 949 منشور كل ثانية
  • تمبلر: 1605 منشور كل ثانية
  • سكايب: 4179 مكالمة كل ثانية
مستخدمو فيسبوك حول العالم
مستخدمو فيسبوك حول العالم

إلى ذلك، تظهر بيانات الموقع إلى أن قاعدة مستخدمي فيسبوك النشطين تتجاوز الـ 2.3 مليار مستخدم حول العالم، فيما يوجد نحو 353 مليون مستخدم لشبكة تويتر.

/**/ /**/ أقل من 200 مليون موقع إلكتروني فاعل من بين 1.71 مليار موقع
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ويتوقع أن يبلغ عدد الصور التي تم نشرها عبر إنستغرام خلال العام الحالي قرابة 25 مليار صورة، فيما سيبلغ عدد المشاهدات خلال 2019 لمقاطع مصورة منشورة على يوتيوب بحدود 2.2 تريليون مشاهدة، وأكثر من 2 تريليون عملية بحث على غوغل.

ووفق استطلاع مركز بيو (Pew) للأبحاث لأراء خبراء في القطاع عن التوجهات في الـ 50 عاما المقبلة على الإنترنت، قال 72 في المئة منهم إنهم يتوقعون أن تتحسن حياة الناس بسبب الإنترنت، فيما يرى 25 في المئة إنه سيتسبب بتغييرات إلى الأسوأ خاصة في عالم فيه مزيد من الترابط.

/**/ /**/ أول نواة للإنترنت ظهرت قبل 50 عاما
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ويتوقع العلماء أن تشهد تطورات التكنولوجيا أدمغة ترسل وتستقبل عبر الإنترنت بشكل مباشر، ولكنهم تخوفوا من المخاطر الأمنية والأخلاقية التي يمكن أن تنشأ مع هذا التطور.

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