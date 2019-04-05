في ذكرى إسقاط النميري، السودان يتظاهر ضد البشير

مصطفى هاشم/ خاص "موقع الحرة"

تضع المعارضة السودانية اللمسات الأخيرة لموكب 6 أبريل الذي ينطلق السبت في ذكرى انتفاضة عام 1985 التي أطاحت الرئيس الأسبق جعفر النميري، وهو حدث يراه مراقبون فارقا.

واستبقت الموكب مظاهرات انطلقت في أماكن متفرقة بالبلاد عقب صلاة الجمعة مطالبة برحيل نظام الرئيس عمر البشير وتحقيق الحرية والعدالة.

في المقابل، ألغى البشير خطابا كان من المفترض أن يلقيه بمناسبة ذكرى الانتفاضة، وهو ما رآه الناشط السياسي صديق عبد الهادي في حديث لـ"موقع الحرة" دلالة على أن "النظام وصل لقناعة بأن الشعب السوداني وصل في تحركاته إلى مرحلة لن يتراجع عنها وأنه خطابه لن يكون له تأثير".

وقال "النظام في عزلة تامة وليس لديه جديد أو بديل ليطرحه".

وخرجت التظاهرات الجمعة رغم حالة الطوارئ التي فرضها البشير الذي يحكم السودان منذ 30 عاما، لكن قوات الشرطة تصدت لها بالغاز المسيل للدموع.

وبدلا من إلقاء البشير للخطاب، التقى عصر الجمعة في القصر الرئاسي في الخرطوم ممثلين عن مجموعات من المجتمع المدني وحلفاء سياسيين له.

وقال البشير أمامهم "إن الحوار هو الوسيلة الأسرع والأرخص والوحيدة للوصول إلى خيارات يرضى عنها أهل السودان" داعيا السودانيين إلى "اختيار قياداته عبر الانتخابات لأنها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة".

وتسلّم البشير السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989 أطاح بحكومة المهدي آنذاك.

في المقابل، حض زعيم حزب الأمّة السوداني المعارض الصادق المهدي والذي كان رئيسا للوزراء، الجمعة الرئيس عمر البشير على رفع حالة الطوارئ والاستقالة، داعيا الشعب السوداني إلى المشاركة في "موكب السادس من أبريل".

وقال أمام حشود من المصلين في مسجد في مدينة أم درمان "أدعو الرئيس البشير الي الاستقالة وحل المؤسسات التنفيذية والدستورية وتكوين تأسيس من 25 شخصية يتولى شؤون البلاد".

وبينما تراجعت كثافة التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة، تأتي تظاهرات الجمعة استجابة لدعوة تقدمت بها قوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير لمواصلة التظاهر لإجبار الرئيس عمر البشير على التنحي.