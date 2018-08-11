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في ذكرى شارلوتسفيل.. ترامب: أدين كل أنواع العنصرية

الرئيس دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب السبت إنه "يدين كافة أشكال العنصرية وأعمال العنف" داعيا إلى الوحدة الوطنية بعد عام على أحداث عنف شهدت مقتل امرأة وإصابة 19 شخصا في اشتباكات بين يمينيين متطرفين ومناهضين لهم.

وأضاف عبر "تويتر" أن "أحداث العنف في شارلوتسفيل قبل عام أدت إلى موت وانقسامات لا معنى لها".

ومن المتوقع أن تنظم جماعات يمينية تظاهرات الأحد أمام البيت الأبيض في ذكرى الأحداث التي وقعت في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

ويخطط متظاهرون مناهضون لهم للتظاهر بشوارع قريبة من البيت الأبيض.

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