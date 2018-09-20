هل أنت مستعد للشيخوخة؟

هل تفكر بمرحلة الشيخوخة؟ في الولايات المتحدة 59 بالمئة من الأميركيين البالغين يقولون إن هناك الكثير من جوانب حياة الشيخوخة لا تزال مجهولة بالنسبة لهم.

تلك نتائج خرج بها مسح لجامعة فينيكس الأميركية، كشف أن 85 بالمئة يودون الوصول لعمر 100 عام، في حال تمتعوا بجسد وعقل سليم.

فيما يتمنى 79 في المئة من الأميركيين بلوغ عمر الـ100 إذا كان أزواجهم أو أحبائهم على قيد الحياة، وذهب 71 إلى تمني ذلك شرط أن لا يبدون جسديا بعمر الـ100.

لكن مديرة البرامج بكلية إدارة الخدمات الطبية في جامعة فينيكس كيلي برايس نوبل تقول إن "نتائج المسح الذي أجريناه تشير إلى أن الناس لا يخططون بجدية أو يفكرون في اتخاذ خطوات قد تجعلهم يعيشون بصحة جيدة عند الوصول لسن متقدمة".

وحسب مكتبة الطب الوطنية الأميركية فإن أعداد الأميركيين بعمر 85 عاما أو أكبر ستتضاعف من 6.4 ملايين في 2016 إلى 14.6 مليونا بحلول 2040.

وشهر سبتمبر هو شهر الشيخوخة الصحية في الولايات المتحدة.

وهو وقت مخصص للتركيز على الجوانب الإيجابية للتقدم في السن. وتسعى جامعة فينيكس إلى فهم كيفية شعور البالغين الأميركيين تجاه الشيخوخة الصحية ومساعدتهم على إدراك ما يمكنهم فعله الآن للعيش بشكل جيد عند الوصول لأعمار متقدمة.

وتضيف نوبل أن "الناس أصبحوا يعيشون بصحة أفضل ولأعمار أطول من ذي قبل، وهو ما يتطلب تفكيرا وتخطيطا لتحقيق عيش أفضل على المدى البعيد. هذا قد يعني التخلي عن عادات سيئة مثل التدخين أو وضع خطة مالية تكفلك في سنواتك المتأخرة".

ويشير المسح إلى أن 81 في المئة من المشاركين فيه لم يبدوا استعدادا للتخلي عن التدخين استعدادا لاحتمال العيش لعمر أطول، و77 بالمئة ليسوا مستعدين للعودة للدراسة أو السعي لمزيد من التعليم من أجل إبقاء عقولهم نشطة فيما لم يبد 45 في المئة جهوزية لتوفير مزيد من النقود لذلك المستقبل.

ولم يعبر 48 في المئة عن رغبتهم في الحفاظ على صلات قوية بأسرهم وأصدقائهم تحسبا للسن المتقدمة، فيما لم يبد 45 بالمئة استعدادا للحفاظ على ساعات نوم صحية، و38 في المئة قالوا إنهم لا يرغبون في ممارسة مزيد من التمارين الرياضية استعدادا للعيش لأعمار طويلة، وأشار 36 بالمئة إلى أنهم لن يهتموا بتناول طعام صحي.

وقدمت نوبل نصائح للعيش بشكل أفضل في عمر الـ 100: