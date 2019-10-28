في صورة من ناسا.. الشمس تحتفي بالهالوين

نشرت وكالة الفضاء الدولية ناسا صورة مخيفة للشمس تظهر فيها وكأنها الوجه الذي يحفر في اليقطين المستخدم للاحتفال بعيد القديس هالوين قبل ليلة الاحتفال في 31 من أكتوبر.

وقالت ناسا إن الصورة للجزء المتوهج من الشمس عندما بلغ النشاط "الحد الأقصى الشمسي"، وهو ما أدى إلى زيادة البقع.

والتقطت الصورة بواسطة مرصد الطاقة الشمسية في ناسا الذي يراقب الشمس منذ 2010.

وامتزجت مجموعتان من الموجات فوق البنفسجية الشديدة لخلق مظهر يشبه عيد الهالوين.

وأرفقت ناسا الصورة بتعليق يقول: "حتى نجمنا يحتفل بالموسم في عام 2014، حيث أنشأت المناطق النشطة على الشمس هذا الوجه".

ونشرت وسائل الإعلام والمستخدمون الصورة عبر تويتر بشكل مكثف: