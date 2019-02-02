ميشيغن: اعتقلوا في الطريق إلى داعش

رفضت محكمة أميركية إطلاق سراح مشروط لثلاثة أشخاص من ميشيغن اتُهموا بمناصرة داعش والتآمر من أجل تزويد التنظيم بالدعم المادي.

وقال محامو الدفاع إن التهم الموجهة إلى موكليهم بنيت على "كلام كثير قالوه دون فعل". إلا أن القاضي فيليب غرين كانت له وجهة نظر مختلفة، فقد صرح الخميس بأن هؤلاء الأشخاص "كانوا يعزمون على الموت من أجل التنظيم المسلح"، وأمر بسجنهم.

اشتملت الأدلة التي أدانت المجموعة منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل خاصة. وكان قد تم اعتقال أفرادها في مطار "غراند رابيتس" في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير.

وبحسب المحققين، فقد خطط أحد أفراد المجموعة، موسى موسى، للسفر إلى الصومال للانضمام إلى داعش هناك. كما تم توجيه التهم إلى شقيقه محمود موسى، ورجل آخر يدعى محمد حاجي. وجميعهم ولدوا في كينيا ويحملون الجنسية الأميركية.