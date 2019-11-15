في غياب نيمار.. ميسي يثأر من البرازيل في السعودية

قاد نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين الى الثأر من البرازيل بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مباراة سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية الدولية الودية في كرة القدم الجمعة على ملعب الملك سعود في الرياض.

وجاء هدف ميسي بعد أن تابع كرة سددها من ركلة جزاء وتصدى لها حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنكليزي أليسون بيكر (14).

وكان ميسي يخوض أول مباراة في صفوف منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا اميركا) في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الارجنتين أربع مباريات في غياب ميسي فتعادلت مع تشيلي صفر-صفر والمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والاكوادور 6-1.

وثأرت الارجنتين من غريمتها التقليدية في أميركا الجنوبية بعد خسارتها أمامها صفر-2 في نصف نهائي كوبا أميركا التي استضافتها البرازيل وتوجت بلقبها في يوليو الماضي.

ومنذ تتويجها باللقب القاري، فشلت البرازيل في الفوز في خمس مباريات تواليا فتعادلت مع كولومبيا (2-2) والسنغال ونيجيريا (بنتيجة واحدة 1-1) وخسرت أمام البيرو ثم أمام الأرجنتين بنتيجة واحدة صفر-1.

ويتوجه المنتخب البرازيلي إلى أبو ظبي لمواجهة كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل في مباراة ودية، فيما تلعب الأرجنتين مع الاوروغواي الإثنين في إسرائيل.

وخاضت البرازيل المباراة في غياب نجمها نيمار المصاب بتمزق عضلي سيبعده عن الملاعب حتى نهاية الاسبوع المقبل وسنحت لها فرصة ذهبية لاحراز هدف السبق عندما احتسب لها الحكم ركلة جزاء نفذها مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيزوس بجوار القائم الأيسر كما فعل في صفوف ناديه ضد أتالانتا الإيطالي في دوري ابطال أوروبا الاسبوع الفائت عنتدما سدد بجوار القائم الأيمن.

ثم سرعان ما احتسب الحكم النيوزيلندي ماتيو كونغر ركلة جزاء لصالح الارجنتين بعد عرقلة مدافع يوفنتوس الايطالي اليكس ساندرو لميسي داخل المنطقة فانبرى لها الاخير وتصدى لها حارس ليفربول اليسون لكن الكرة تهيأت مجددا امام "البرغوث" ليتابعها داخل الشباك (14).

ومن هجمة منسقة كادت البرازيل تدرك التعادل لكن كرة مدافع يوفنتوس دانيلو القوية مرت بجانب القائم (35).

وأنقذ أليسون مرماه من هدف محقق عندما انطلق ميسي بكرة من منتصف الملعب قبل أن يصوبها قوية تصدى لها الأول وأمسكها ببراعة (45).

وفي الشوط الثاني استمر اللعب سجالاً بين المنتخبين ولكن دون خطورة حتى صوب ميسي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تألق اليسون في التصدي لها وحولها للركنية (66).

واعتمد المنتخب الارجنتيني على الهجمات المرتدة ومن احداها أطلق لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي لياندرو باريديس كرة لولبية من خارج المنطقة تصدى لها اليسون ببراعة (77).

وحاولت البرازيل في ربع الساعة الاخير من خلال إشراك مهاجمي إيفرتون الإنكليزي ريشارليسون وريال مدريد الإسباني رودريغو لكن من دون طائل.

وتعتبر خسارة البرازيل هي الأولى في الملاعب السعودية إذ سبق أن لعب 8 مباريات فاز خلالها في سبع وتعادل في واحدة.